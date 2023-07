Toekomst van de provincie staat op het spel: ‘Ze moet ballen tonen’

Anton de Kom-lezing Akwasi: Slavernij-geld is lachertje vergeleken met Groningen-compensa­tie

De 200 miljoen euro die het kabinet vrijmaakt als compensatie voor de slavernij is een lachertje vergeleken bij het bedrag dat Groningen tegemoet mag zien als genoegdoening voor de gaswinning (20 miljard euro). Dat stelde rapper Akwasi dinsdagavond tijdens zijn Anton de Kom-lezing in het Verzetsmuseum in Amsterdam.