Toeslagenaffaire: ‘Belastingdienst negeerde wet veel langer’

UPDATE Henk Otten en 50Plus helpen stikstof­wet aan meerder­heid in Eerste Kamer

13 december Henk Otten heeft na een bezoek aan het Torentje zijn zegen gegeven aan de stikstofwet van het kabinet. De kans is groot dat ook 50Plus en SGP volgende week met de wet instemmen, waarmee in de Eerste Kamer een meerderheid vóór is. Zo kan het kabinet de spoedwet zonder hulp van PvdA of GroenLinks door de senaat loodsen.