Topambtenaar laconiek over gemaakte fouten in WODC-affaire

De rol van Riedstra zelf is ook interessant, omdat de topambtenaar de klacht van de klokkenluidster bij zijn aantreden in 2015 op zijn bureau kreeg. Volgens de vrouw gebeurde er niets, maar Riedstra bestrijdt dat. ,,Op het moment dat ik signalen van collega’s van het WODC ontving, ben ik daarover het gesprek met hen aangegaan. Ook heb ik het initiatief genomen het protocol aan te scherpen. Dat is gebeurd in 2016. Daarin is onder meer de onafhankelijkheid van het WODC duidelijk geborgd.’’



Voor het toch al geplaagde departement komt de kwestie uiterst ongelukkig. Juist door de debacles rond de bonnetjesaffaire van crimineel Cees H., professor Maat en het verlof van Volkert van der G. wilde het ministerie schoon schip maken. Het CDA nam het met Grapperhaus over van de VVD, dat vooral de spierballen liet rollen op het departement.



Het was de belangrijkste taak voor Riedstra, toen hij werd aangesteld: het ministerie moest niet langer informatie versluieren. Riedstra schrijft dan ook nu: 'Dit is een vervelende situatie. Juist de afgelopen tijd is onder de vlag van JenV Verandert veel in gang gezet. Juist tegengeluiden willen we serieus nemen. Zó komen we verder. Mijn oproep van ruim twee jaar geleden, staat nog steeds: trek aan de bel als er iets mis gaat.'