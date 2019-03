Topman ProRail neemt afscheid in 2020

Eringa’s huidige termijn, die sinds april 2015 loopt, wordt verlengd ‘voor een beperkte periode’. Het was al de wens van de topman zelf om, in de aanloop naar de geplande omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan, plaats te maken voor een opvolger.

De nieuwe organisatie is per 1 januari 2021 wettelijk een feit.

Voor een goed verloop van de omvorming is het van belang dat een opvolger er tijdig is, aldus staatssecretaris Van Veldhoven (spoor). ,,Pier Eringa heeft aangegeven een stap opzij te zetten zodra de nieuwe topman- of vrouw van ProRail is gevonden. Het precieze tijdstip van overdracht wordt bepaald in overleg met de raad van commissarissen van ProRail.’’