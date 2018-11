Topman Unilever: Afschaffen dividendbelasting was onze harde eis

Paul PolmanAfschaffing van de dividendbelasting was voor Unilever een keiharde voorwaarde om zijn internationale hoofdkantoor in Rotterdam te vestigen. Dat stelt Unilever-topman Paul Polman in een exclusief interview met deze krant. Na het klappen van de plannen belde hij een uur met Mark Rutte.

In het interview, zijn eerste sinds het dividenddebacle, toont Polman zich getergd. ,,We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: ‘Als je ooit wilt dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting.’ We hebben dit altijd gezegd, al meer dan tien jaar. Niet alleen ik, maar andere mensen van Unilever ook.”

Rond de totstandkoming van het kabinetsvoornemen om de dividendbelasting af te schaffen hing altijd mist. Premier Rutte wilde nooit bevestigen dat Unilever het zo hard speelde. Hij betitelde de gesprekken met de multinationals als ‘vertrouwelijk’. Unilever zelf wuifde bij het aankondigen van de verhuizing in maart het belang van de dividendbelasting nog weg.

Verwijt aan politiek

Quote Mark was niet boos, niet tegen mij. Mark en ik zijn goede vrienden Paul Polman Het dossier leidde in Nederland tot grote politieke spanningen, waarbij premier Rutte zwaar onder druk kwam te staan. Polman, over wiens vertrek bij Unilever nadrukkelijk wordt gespeculeerd, vindt niet dat hem iets aan te rekenen valt. Hij wijt de crisis vooral aan de opstelling van de politiek, met name de oppositie. ,,Dat helpt niet als je in Engeland aandeelhouders probeert mee te krijgen.’’



Uiteindelijk trok het Brits-Nederlandse bedrijf de verhuizing naar Rotterdam op 5 oktober in, omdat niet genoeg Britse aandeelhouders de stap steunden. Het kabinet besloot daarop de afschaffing van de dividendbelasting, die bijna 2 miljard euro zou kosten, af te blazen.

Sms’je

Polman zegt dat hij op de bewuste ochtend een uur telefonisch sprak met Mark Rutte, nadat hij hem om 6.00 uur een sms’je stuurde om te vragen of hij wakker was. Het was een goed gesprek, zegt hij. ,,Mark was niet boos, niet tegen mij. Mark en ik zijn goede vrienden. Hij was teleurgesteld, net als ik.’’

Het is onduidelijk wat er nu gaat gebeuren met het hoofdkantoor van Unilever. Samenvoegen van de twee hoofdkantoren is nog steeds de wens van Polman, maar de kans lijkt niet groot dat dat alsnog in Nederland gebeurt. Daardoor zou Nederland zijn Unilever-hoofdkwartier – en werkgelegenheid – verliezen. Volgens Polman besteedt Unilever nu jaarlijks 1 miljard euro in ons land.

