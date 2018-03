Topvrouwenmonitor: Voer quotum in voor topvrouwen

Uit de vanmiddag verschenen Topvrouwenmonitor, die jaarlijks wordt uitgevoerd, bestond medio vorig jaar 70 procent van de raden van bestuur nog uit enkel mannen en was bijna 50 procent van de raden van commissarissen men only. ,,Het schiet gewoon niet op'', aldus commissievoorzitter Caroline Princen. ,,93 procent van de bedrijven heeft afgelopen jaar niks gedaan om het streefcijfer te halen.''



Het aantal vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen van bedrijven stijgt wel, maar gaat volgens de commissie ‘tergend traag’. In raden van bestuur steeg het percentage vrouwen van 7,4 in 2012 naar 10,7 in 2016. Raden van toezicht deden het iets beter: 8,9 procent in 2012 tegen 15 procent in 2016. Maar die voortgang wordt veroorzaakt door een kleine groep van 200 bedrijven. De andere bedrijven doen niets om het aantal vrouwen in de top van hun bedrijf toe te laten nemen.