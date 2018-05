Trotse minister: Proef met geld voor werkdrukverlaging scholen succesvol

De bewindsman reageerde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, die benadrukte dat er - ondanks het goede resultaat - bij een op de tien scholen toch problemen zijn. Zo blijken de schoolbesturen zich soms alsnog te bemoeien met de plannen. Zorgelijk, aldus de AVS.



Slob heeft naar eigen zeggen nog geen negatieve signalen gehad. ,,Maar ik sluit niet uit dat er op sommige scholen wat druk wordt uitgeoefend.'' Hij wijst erop dat de medezeggenschapsraden in moeten stemmen met de plannen. ,,Als het niet volgens de regels gaat, zal de medezeggenschapsraad ingrijpen en de plannen blokkeren.'' In het jaarverslag zal daarover vervolgens verantwoording moeten afgelegd. ,,Dat is dus nog even afwachten'', erkent de minister.



Er is ook een meldpunt waar de partijen nu al terecht kunnen met hun klachten, maar volgens Slob loopt het daar geen storm. ,,Vooralsnog zijn er alleen wat technische vragen binnengekomen.'' De minister roept docenten op om melding te maken als de regels niet gevolgd worden.