Trump doet 'grote aankondiging': waarschijnlijk nieuwe poging presidentschap

'Dwangwet' Nieuwe asielwet: ‘Een nieuw azc met bonusgeld? Er is nog te veel oud zeer’

In zijn zoektocht naar opvangplekken voor asielzoekers kwam staatssecretaris Van der Burg gisteren met een nieuwe wet waarin een stok (dwang) en een wortel (een bonus) zitten. ,,Wij gaan echt geen brief schrijven dat we nog wel honderd man extra willen opvangen”, klinkt het in het land.

9 november