Trump: Er is geen betere tijd om in Amerika te investeren

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de wereld uitgenodigd om nog meer te investeren in de Verenigde Staten. Op het Wereld Economisch Forum (WEF) in het Zwitserse Davos bracht hij vanmiddag een 'simpele boodschap' over de Amerikaanse economie die dankzij hem ongekende kansen bood, aldus de president.

,,De wereld is getuige van de wederopstanding van een sterk en welvarend Amerika. Er is geen betere tijd om in de Verenigde Staten te huren, te bouwen, te investeren en te groeien. Amerika staat open voor business en we zijn na jaren van stagnatie weer concurrerend. De Amerikaanse economie is de grootste in de wereld en we hebben net de belangrijkste belastinghervorming in de Amerikaanse geschiedenis doorgevoerd. Als de Verenigde Staten groeien, groeit de wereld", aldus Trump.



De president werd ontvangen met een Zwitserse fanfare. Trump prees zichzelf voor het verlagen van de vennootschapsbelasting van 35 naar 21 procent. Bedrijven werden ook verlost van onnodige lasten. Apple investeerde nu 350 miljard dollar in de eigen industrie. Gemiddeld zijn de Amerikaanse arbeiders er 3.000 dollar de man op vooruit gegaan, aldus Trump. ,,We hebben in mijn eerste jaar 84 keer het record op de beurs gebroken."

Vrouwen en minderheden

Quote Ik geloof in Amerika. Ik zal het altijd op de eerste plaats zetten zoals leiders van andere landen hun land ook op de eerste plaats zouden moeten zetten Donald Trump, president van de Verenigde Staten Nooit was er in de Verenigde Staten een lagere werkloosheid onder minderheden en vrouwen, aldus de president. Hij verklaarde de oorlog aan ambtenarij en onnodige regels die eigenlijk 'verborgen belastingen' waren. ,,Ik geloof in Amerika. Ik zal het altijd op de eerste plaats zetten zoals leiders van andere landen hun land ook op de eerste plaats zouden moeten zetten." Trump beloofde landen die het spel van de vrije handel niet eerlijk spelen aan te pakken.



Dat Trump in Davos wilde spreken was bijzonder. De mondiale zakenelite had de New Yorker voor het Zwitserse samenzijn altijd genegeerd als zakenman. Ook nu was er veel scepsis. ‘Davos staat voor alles waar Trump niet voor staat: globalisering, overleg, internationalisering, intellect, onderling respect’, klonk het.

Dankbaar

Trump mocht dan niet zijn gevraagd als ondernemer, als president van de Verenigde Staten kreeg hij de handen op elkaar van Europese top-CEO’s. Tijdens een deels uitgezonden kennismakingsrondje bij het diner prees de ene na de andere 'Captain of Industry' Trump opzichtig en dankbaar om diens belastinghervormingen die extra miljardeninvesteringen mogelijk maakten in de VS.

Zo zegde de baas van Volvo 2 miljard dollar toe, die van het France olieconcern Total 3 miljard dollar in Texas en de Duitse farmaceutische gigant Bayer een slordige 9 miljard dollar. Trump vroeg de CEO’s van Deloitte, Nestlé, Nokia, Thyssen en andere multinationals soms op de man ‘Gaat u nog investeren in de Verenigde Staten?’ Niet wat ze in Davos gewend zijn, maar wel effectief. De sessie leidde tot veel bijval op sociale media. ‘Trump is de CEO der CEO’s’, aldus een bewonderaar.

Cheerleader

Dat Trumps entourage tijdens de verkiezingscampagne de vloer had aangeveegd met de ‘Davos Party’ deed er allemaal niet meer toe. De Amerikaanse president was hier voor business en haalde in het kader van ‘America First’ ook business binnen, zoals hij eerder goede zaken deed in Saoedi-Arabië. ,,Ik ben de cheerleader voor mijn land”, erkende Trump zelf.

Over de hete aardappel van immigratie zei de president dat zijn land behoefte had aan een 'nieuw systeem gebaseerd op de verdiensten' van nieuwkomers. Voorrang was er voor mensen die in staat waren in hun eigen onderhoud te voorzien en te bouwen aan de Amerikaanse economie.

Net als Trump moeten andere wereldleiders meer uitgeven aan defensie. ,,Onze gemeenschappelijke veiligheid vereist dat iedereen zijn deel betaalt.'' Het was nodig maximale druk uit te oefenen op Noord-Korea om het Koreaanse schiereiland 'atoomvrij' te maken.