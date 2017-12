Tuchtzaak tegen Grapperhaus gaat door

Het tuchtorgaan voor advocaten, de Raad van Discipline, heeft laten weten dat de klacht ontvankelijk is en de zaak dus doorgaat.



Voordat Grapperhaus minister werd, was hij arbeidsrechtadvocaat en bestuursvoorzitter bij Allen & Overy. In die rol stond hij het vooraanstaande belastingadviesbureau KPMG Meijburg bij in een ontslagaffaire met voormalig KPMG-fiscalist Karim Aachboun. Volgens hem misleidde Grapperhaus de rechter in die procedure. Grapperhaus schond daarmee gedragsregels voor advocaten, aldus Aachboun in rechterlijke stukken die deze krant heeft ingezien.



Grapperhaus zal niet zichzelf verdedigen, zo liet hij al weten. Een oud-partner van zijn voormalige kantoor zal hem verdedigen. Onduidelijk is of Grapperhaus zelf aanwezig zal zijn. Zijn ministerie liet wel al weten dat Grapperhaus de kwestie voor zijn aantreden aan premier Rutte heeft gemeld. Mocht Aachboun de zaak winnen, dan kan Grapperhaus geschrapt worden als advocaat. In hoeverre dit zijn politieke carrière zou schaden, is onduidelijk.