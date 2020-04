Turkse asielzoeker moet vanaf 1 mei verplicht inburgeren

Met dit besluit komt minister Wouter Koolmees (Integratie) tegemoet aan het verzoek van de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Zij drongen er al langer bij de minister op aan om Turkse asielzoekers dezelfde plichten op te leggen als andere vluchtelingen die in Nederland een asielstatus aanvragen. Op die manier krijgen zij eerder de kans - zij het onder dwang - om een goede start te maken in ons land, is de gedachte.

Nieuw inburgeringsstelsel

Turken zijn nu nog uitgezonderd van de inburgeringsplicht, vanwege een associatieverdrag dat een van de voorlopers van de Europese Unie ooit sloot met Turkije. Op grond daarvan kunnen zij, net als EU-ingezetenen, niet worden gedwongen inburgeringsexamen te doen. In het nieuwe inburgeringsstelsel is een manier gevonden om die bepaling te omzeilen .

Verheugd

VVD-Kamerlid Bente Becker is verheugd over het besluit. Zij noemde het eerder ‘slap’ dat Koolmees aanvankelijk Turkse asielzoekers tot en met 2021 de keuze wilde laten om al dan niet in te burgeren. ,,Goed dat het kabinet naar aanleiding van de oproep van de VVD niet wacht tot zomer 2021, maar gewoon nu al Turkse asielzoekers gaat verplichten in te burgeren. Nederlands leren, werken en vrije waarden omarmen is geen keuze maar de enige optie.”