Tweede Kamer debatteert over test voor bioscoop en festival: ‘Deze wet is voor enkele maanden’

D66 wil verder dat een vaccinatiebewijs dezelfde status krijgt als een negatief testbewijs. Maar daar is het volgens het kabinet nog te vroeg voor. Eerst moet duidelijk worden of en in welke mate een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. Een advies daarover van de Gezondheidsraad wordt half mei verwacht. Waarschijnlijk komt er eind juni een vaccinatiepaspoort, zo bleek eerder deze week.



De PvdA wil dat de verplichte sneltest niet voor álle horeca, sportclubs en culturele instellingen gaat gelden. De afgelopen tijd zijn al experimenten gehouden, waarin mensen onder meer naar een voetbalwedstrijd of een museum mochten op vertoon van een negatief testbewijs. Het kabinet wil bepaalde stappen in het openingsplan versnellen door het gebruik van testen.