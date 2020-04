Tweede Kamer: ‘Geen monopolie op coronavaccin’

Op het moment dat er een vaccin tegen corona is, moet het in handen komen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), die de kennis aan alle landen verspreidt. Een Kamermeerderheid steunt dit voorstel van GroenLinks. Vandaag komt dit aan de orde in het coronadebat.

GroenLinks-leider Jesse Klaver doet vandaag zijn voorstel in het Tweede Kamerdebat over de coronacrisis. Hij anticipeert daarbij op een voorstel van Costa Rica, dat een Covid-19 Pool wil, die wordt beheerd door de WHO. Directeur-generaal Ghebreyesus van de WHO heeft het idee van Costa Rica omarmd. In mei is de Algemene Vergadering van de WHO.

Klaver: ,,De ontwikkeling van het vaccin mag niet in handen komen van één bedrijf of een land die het recept geheim houdt door een patent. We willen dat het toegankelijk wordt voor alle landen en zo snel mogelijk kan worden geproduceerd.’’

Dat betekent dat alle eigendomsrechten en kennis over een te ontwikkelen vaccin, coronatests en medicatie bij de WHO worden verzameld en actief wereldwijd gedeeld. Klaver acht de kans ‘best groot’ dat het bedrijf dat de uitvinding doet er patent op aanvraagt en miljardenwinsten zal maken.

D66 en oppositie

,,We weten dat Trump heeft geprobeerd een Duits bedrijf te kopen om het vaccin alleen voor de VS beschikbaar te krijgen. Als een bedrijf dit heeft: het is het ei van Columbus. Dat is enorm veel geld waard. Om dat tegen te gaan moeten we de WHO faciliteren.’’ Natuurlijk mag er geld mee worden verdiend, maar ‘redelijk’ en ‘geen woekerprijzen.’

Volgens Klaver is het van groot belang dat Nederland dit voorstel vroegtijdig steunt. ,,Dat kan een enorm effect hebben op de politiek binnen de WHO.’’ De GroenLinkser krijgt steun van regeringspartij D66 en weet de rest van de oppositie aan zijn zijde. Daarmee is er een ruime Kamermeerderheid.

Roche

Als de coronacrisis achter de rug is, wil GroenLinks een fundamenteel debat over de rol van de farmaceutische industrie en de overheid. ,,Medicijnen en vaccins zijn in handen van die bedrijven, maar bij een crisis kunnen zij onvoldoende produceren.’’ Ook de afhankelijkheid van China, waar de grondstoffen vandaan komen en India, waar de fabrieken staan, is hem een doorn in het oog. ,,We moeten daar als Europa niet van afhankelijk willen zijn.’’