Tweede Kamer krijgt nieuwe vlag

Het idee om een vlag in de Tweede Kamer te hebben, kwam vorig jaar van Kamerleden Kees van der Staaij (SGP) en Geert Wilders (PVV). In november vorig jaar werd met hun motie ingestemd om de Nederlandse vlag zichtbaar in de Tweede Kamer op te stellen. Na het instemmen met de motie werd er een tijdelijke, Nederlandse vlag in de zaal geplaatst. Die wordt morgen dus vervangen.