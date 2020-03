Tweede Kamer schrapt debatten vanwege corona

Weer spoedover­leg over onderwijs: Kabinet, zorgex­perts en onderwijs­or­ga­ni­sa­ties vandaag in gesprek

15:07 Het kabinet en het RIVM gaan zondag in gesprek met medisch specialisten over de oproep van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) om ‘het zekere voor het onzekere’ te nemen en alle scholen te sluiten. Ook spreken onderwijsorganisaties zondagmiddag op het ministerie van Onderwijs weer met de onderwijsministers. Voor een spoedzitting van de Tweede Kamer, waar Forum voor Democratie om had verzocht, is geen steun.