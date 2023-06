Tweede Kamer staakt corona-enquête: alleen PVV, Forum en Van Haga willen nu meedoen

De Tweede Kamer trekt voorlopig de stekker uit de parlementaire enquête naar de corona-aanpak. Na kritiek op de insteek en de werkdruk gaat het onderzoek op de lange baan. Eerst wordt een nieuw rapport van de OVV afgewacht. Of er ooit nog een parlementaire enquête - inclusief verhoren van Rutte en De Jonge - over de crisisaanpak komt, is daardoor onzeker.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp meldt het uitstel dinsdagmiddag in een brief aan het parlement. De aanloop naar de corona-enquête verloopt uiterst stroef. Na het voorbereidende onderzoek van de tijdelijke commissie weigeren veel partijen om nu een Tweede Kamerlid af te vaardigen voor het permanente enquêtewerk. Dat onderzoek zal drie jaar in beslag nemen, tussentijds zijn er nog verkiezingen.

Partijen willen niet meedoen vanwege de werkdruk en het nog lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV), maar in de wandelgangen klinkt ook kritiek op de de insteek van de voorbereidende commissie. Daarbij valt de term ‘wappieclub’, verwijzend naar de coronakritische commissieleden van Forum en BVNL. Vandaag opperde onder meer hoogleraar Bert van den Braak op deze nieuwssite om het corona-onderzoek wat later op te pakken, zodat eerst de lopende enquête naar het fraudebeleid goed uitgevoerd kan worden. Zo wordt de werkdruk beter gespreid en heeft de politiek een completer beeld over de crisisaanpak als het laatste OVV-rapport klaar is. Deel drie van het OVV-onderzoek wordt later dit jaar verwacht.

Voor het enquêtewerk is nu bar weinig animo in de Kamer. Daardoor is het doel van een ‘breed samengestelde commissie’ onhaalbaar. Alleen PVV, Forum voor Democratie, Fractie Den Haan en Groep van Haga willen meteen iemand sturen voor de megaklus. Een flink deel van de Tweede Kamer - VVD, D66, CDA en GroenLinks- wacht liever eerst het derde en laatste deel van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) af.

Of het dus ooit tot het parlementaire onderzoek komt, inclusief openbare verhoren van hoofdrolspelers als premier Rutte en minister De Jonge, is daardoor onzeker.

‘Na de behandeling van het OVV-rapport verwachten deze fracties beter te kunnen overzien wat dit betekent voor de inhoud van de enquête, het tijdpad van de enquête en de beschikbaarheid van leden’, schrijft Bergkamp dinsdag in haar brief. ‘Daarom zijn we voornemens om ná de behandeling van het derde onderzoeksrapport van de OVV opnieuw de bereidheid te inventariseren'.

Weinig animo

Veel partijen vinden het van groot belang om de grootste medische crisis in de moderne tijd degelijk te onderzoeken, maar de insteek en onderzoeksopzet van de voorbereidende commissie overtuigt lang niet alle partijen. ,,Het wordt niks met die wappieclub”, fulmineerde een ingewijde van de coalitie eerder tegen deze nieuwssite. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld noemde het ‘een dilemma’: ,,We hebben als fractie geen ruimte om iemand af te vaardigen, maar ik zit wel met inhoudelijke bezwaren. De vraagstelling in het voorstel is vrij eenzijdig. Het gaat nu toch vooral over de vraag of Nederland niet te veel lockdownmaatregelen nam, maar de vraag is toch ook of we niet te weinig deden? Hebben we echt wel genoeg gedaan om longcovid te voorkomen en kwetsbaren te beschermen?’’

De parlementaire enquête zal drie jaar duren en kost naar schatting 7,5 miljoen euro.

