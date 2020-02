Tweede Kamer stemt met kleinst mogelijke meerderheid in met Ceta-verdrag

CDA en D66 komen met megaplan voor woningnood: 25.000 huizen in Almere

14:31 Coalitiepartijen CDA en D66 pleiten voor forse investeringen in woningbouw en infrastructuur in Almere. Er moeten snel tienduizenden woningen komen in Almere Pampus en een brug of tunnel om het gebied beter te verbinden met Amsterdam.