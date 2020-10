Tweede Kamer stemt voor hoger salaris in de zorg door foutje

De motie om zorgpersoneel structureel meer loon te geven, is de afgelopen tijd het stokpaardje geworden van de oppositie. De vraag is echter of er daadwerkelijk gehoor aan gegeven zal worden, nu er op papier een meerderheid bestaat voor de Kamerwens.



Zorgminister Tamara van Ark heeft deze zomer al geschreven dat het kabinet de tering naar de nering moet zetten nu de coronacrisis het uiterste vraagt van onze nationale reserves. Een loonsverhoging voor het zorgpersoneel is verre van gratis. Eén procentje erbij kost al 560 miljoen euro, ofwel 32,50 euro per Nederlander.



Wilders wil desondanks voorafgaand aan het coronadebat morgen in de Tweede Kamer een brief ontvangen van het kabinet over de manier waarop het de motie wil gaan uitvoeren.