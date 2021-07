Tweede Kamer terug van reces voor coronadebat: ‘Waarom geen mondkapjes?’

Met bijna 52.000 besmettingen ziet het RIVM afgelopen week een verzesvoudiging ten opzichte van een week eerder. Vooral in de leeftijd van 18 tot 24 jaar leek er geen rem op het virus te zijn, met een stijging van bijna 900 (!) procent. Het reproductiegetal ligt boven de twee, zo hoog is het sinds de eerste maand van de corona-uitbraak niet meer geweest. De afgelopen dagen vlakt het aantal infecties wel wat af, zo lijkt het.

Maar het kabinet zal in het coronadebat - dat om 13.00 uur begint - opnieuw excuses maken voor de ruige juni-versoepelingen en het gebrek aan zelfreflectie daarover. De verruimingen waren ‘een inschattingsfout’, benadrukten premier Rutte en minister van Volksgezondheid De Jonge eerder deze week al. Het nachtleven - inclusief grote festivals - is tot 14 augustus weer op slot gegaan. ,,We hebben het inhaalgedrag onderschat. Niet alleen bij jongeren, iedereen zal herkennen dat die 1,5 meter echt niet overal wordt nageleefd’’, zei De Jonge, die zelf met de reclamekreet ‘dansen met Janssen’ het startschot gaf voor een zomer vol feesten.

Het RIVM telde daarna bijna 140 brandhaarden met meer dan tien besmettingen, voornamelijk in de horeca en op festivals. In Utrecht raakten duizend festivalbezoekers besmet, ook in Enschede was er een superspread-event.

Uitleg

Diverse fracties in de Tweede Kamer willen weten waarom het kabinet niet alle OMT-adviezen opvolgt. Zo stellen de epidemiologen en virologen dat het raadzaam is om het thuiswerk-advies in stand te houden, de horeca te sluiten om 22.00 uur en nog slechts acht personen thuis te ontvangen. Het kabinet besloot om de horeca middernacht te laten sluiten. Ook geldt er geen volledig thuiswerkadvies en zit er geen limiet op het aantal thuis te ontvangen bezoeker. ,,En waarom kiezen ze er niet - net als ziekenhuizen - voor om in kwetsbare situaties weer mondneusmaskers te adviseren”, vraagt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken zich af.

Het debat vindt plaats in de Ridderzaal, vanwege de verbouwing van de Tweede Kamer.

Luister ook onze podcast Politiek Dichtbij.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Of de vierde infectiegolf ook tot een piek in de ziekenhuizen leidt, is onbekend. Omdat veel (jong-)volwassenen gevaccineerd zijn of worden, en versoepelingen deels zijn teruggedraaid, rekenen de modelleurs van het RIVM hiervoor met een ‘ondergrens’ van 150 coronapatiënten op de ic (dat zijn er nu ruim 80) en een bovengrens van 600 bezette bedden.

Voorlopig lag de meest recente piek van het aantal positieve tests op zaterdag, met ruim 10.000. Daarna telde het RIVM elke dag wat minder besmettingen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk hier onze nieuwsvideo's over corona.

Volledig scherm © ANP

Volledig scherm © ANP