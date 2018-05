Tweede Kamer veroordeelt 'domme actie' Frans gezin in Beekse Bergen

Op de vraag of Beekse Bergen maatregelen moet treffen, reageren de partijen verdeeld. ,,We moeten niet in de reflex schieten om meer regels op te leggen. Bezoekers van een safaripark moeten zich houden aan de veiligheidsvoorschriften en dat was hier duidelijk niet het geval", aldus Weveling (VVD).



Ook Graus (PVV) is kraakhelder: ,,Men wordt meerdere malen via diverse waarschuwingen gewezen op de verplichting van het gesloten houden van ramen en deuren. De schuld ligt geheel bij de oenen met het verstand van een poffertje en referentiekader van een bierviltje. Zulke mensen schieten ook tussen twee gesloten spoorwegbomen door." Hij benadrukt dat er de afgelopen 30 jaar slechts een of twee incidenten zoals deze hebben plaatsgevonden.



Von Martels (CDA) wijst erop dat er altijd mensen zijn die 'de huisregels niet al te serieus nemen', maar vindt wel dat het park er 'goed aan zou doen te kijken of de huisregels voldoende in beeld worden gebracht, ook de voor buitenlandse gasten.' Hij vindt net als zijn coalitiegenoot dat we niet in de 'regel-reflex' moeten schieten.



De SP waagt zich niet aan de schuldvraag. ,,Natuurlijk heeft het dierenpark altijd een grote verantwoordelijkheid, zeker op het gebied van informatievoorziening. Maar er is ook een mate van eigen verantwoordelijkheid als je bewust regels negeert", zegt Futselaar.