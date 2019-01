Tweede Kamer volgende week alsnog in debat over Klimaatakkoord

Minister Grapper­haus: vlieggege­vens nodig in strijd tegen terrorisme

10:06 Luchtvaartmaatschappijen moeten in de toekomst gegevens over hun passagiers afstaan aan de overheid. De gegevens zijn nodig om ‘terrorisme en ernstige criminaliteit; te bestrijden, aldus minister Ferd Grapperhaus (Justitie) in een brief aan de Kamer.