Tweede Kamer werkt aan nieuwe vlag in zaal

Grapperhaus op het matje over beïnvloeding onderzoeken

15:55 Minister Grapperhaus moet nog voor de kerst tekst en uitleg komen geven in de Kamer over de onthulling dat er politieke druk is uitgeoefend op het werk van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum, dat onafhankelijk dient te zijn. Grapperhaus laat twee rapporten onderzoeken op beïnvloeding.