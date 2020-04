Tweede Kamer wil tegemoetkoming voor gestrande reizigers

Ook is de planning van vluchten lastig omdat sommige landen uit angst voor het coronavirus beperkingen hebben opgelegd voor het internationale vliegverkeer, maar soms ook voor binnenlandse reizen. Volgens Sjoerdsma is er nu een ‘intense consulaire competitie’ aan de gang tussen landen die een deal proberen te sluiten over het terughalen van hun landgenoten. ,,Het is nu ieder voor zich. Een Europese of internationale aanpak zou helpen.”



Vorige week maandag werd besloten tot een megaoperatie om gestrande Nederlanders terug te halen. Daarvoor slaan ministerie van Buitenlandse Zaken, reisbranche en luchtvaartmaatschappijen en het verbond van verzekeraars de handen ineen. Er geldt wel een eigen bijdrage. Die bedraagt 300 euro voor repatriëring binnen Europa en 900 euro voor een noodvlucht uit de rest van de wereld. De Kamer vraagt Blok om voor Jordanië, Libanon, Israël en de Palestijnse gebieden ook het ‘Europa-tarief’ te rekenen.