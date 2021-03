Typisch 2021: niet lijsttrekker maar cabaretier maakt stennis (en meer voorbeelden)

Opinie Bewandel eens nieuwe wegen in de strijd tegen corona

11:34 Kabinet en Tweede kamer halen alles uit de kast om corona te beteugelen, geen middel lijkt onbeproefd. Maar is dat zo? Wij denken van niet. We zijn van mening dat een essentieel onderdeel van de puzzel niet wordt opgepakt, waardoor het debat slechts gaat over meer of minder avondklok, meer of minder schoolsluiting en sociale isolatie, en sneller of selectiever vaccineren. Intussen nemen de problemen voor jongeren, ondernemers en anderen alleen maar toe. Nieuwe wegen zijn dringend nodig, willen we voorkomen dat we tot diep in 2021 onszelf aan het uitwringen zijn met hele en halve lockdowns. Wat tenminste in beeld moet komen is dit essentiële puzzelstukje: vroegbehandeling in de eerste lijn.