Uitkoopregeling boeren onzeker: mogelijk ongeoorloofde staatssteun

Dit zeggen bronnen tegen NRC. De regeling voldoet mogelijk niet aan Europese regelgeving en zou daardoor een vorm van ongeoorloofde staatssteun zijn. In Den Haag is hierdoor discussie over de toekomst van de regeling. Als deze komt te vervallen, moet het kabinet op zoek naar een andere oplossing.



Het vrijwillig uitkopen van boeren is een belangrijke pijler en de grootste kostenpost van het huidige stikstofbeleid, dat ervoor moet zorgen dat de uitstoot snel wordt teruggedrongen. Om de stikstofproblematiek op te lossen, heeft het kabinet 24,3 miljard euro beschikbaar, waarvan 7,5 miljard voor het uitkopen van boeren.



Volgens het ministerie van Natuur en Stikstof is het nog te vroeg om te stellen dat de uitkoopregeling in gevaar is. ,,Daarover voeren we gesprek met de Europese Commissie, maar het gesprek met de minister moet nog plaatsvinden’’, zo benadrukt woordvoerder van Minister voor Natuur en Stikstof Wilhelm Doeleman.



Maar een pijnpunt is volgens hem wel het zogenoemde ‘beroepsverbod’. ,,Het klopt dat je daarop moet letten’’, erkent de woordvoerder. ,,Een boer die wordt uitgekocht mag geen doorstart maken op een vervolglocatie.’’ Minister Van der Wal tracht in Brussel voor elkaar te krijgen dat boeren wél ergens anders door kunnen boeren. ,,Stel je bent boer op de Veluwe en er zou wel ruimte zijn in Flevoland waar je een super duurzaam bedrijf zou willen beginnen, daar wordt over gesproken’’, aldus haar zegsman.