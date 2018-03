Uitsluitspel overheerst de campagne

Het wordt een hels karwei om nieuwe collegebesturen te vormen in al die gemeenten waar woensdag verkiezingen worden gehouden. Er dreigt een versnippering van veel gemeenteraden doordat meer partijen dan ooit er een plekje lijken te gaan bemachtigen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, omdat politici nu eenmaal als taak hebben om op zoek te gaan naar werkbare meerderheden. Maar helaas proberen veel partijen zich deze verkiezingscampagne vooral van elkaar te onderscheiden door de ander uit te sluiten.



In Utrecht zegt GroenLinks niet met de VVD te willen regeren. In Amsterdam sluit D66 Forum voor Democratie uit en doet GroenLinks dat met Denk. In Deventer is het de VVD die niet met Denk wil. In Rotterdam sluit D66 hernieuwde samenwerking met Leefbaar Rotterdam uit. In Tilburg doet die partij hetzelfde met LST, de partij van voormalig LPF’er Hans Smolders. In Den Haag wil de PvdA de PVV uit het college houden. En zo is er een heel erg lange lijst te maken. Op zich fijn als politici helder zijn, zolang het maar niet ten koste gaat van het oplossen van lokale problemen. Waar kiezers willen dat de verkeersoverlast wordt aangepakt, de wachtlijsten in de jeugdzorg of de tekorten in de thuiszorg voor ouderen en gehandicapten, daar lijken veel partijen drukker met het politieke spel.



De gemeentepolitiek lijkt ten prooi te zijn gevallen aan 'verdenhagisering'. Eerder versnipperde in de Tweede Kamer het politieke speelveld na de verkiezingen van vorig jaar. En doordat zoveel partijen vooraf samenwerking hadden uitgesloten, duurde de formatie van het nieuwe kabinet 225 dagen. Het is te hopen dat dat negatieve record gemeenten bespaard blijft. Daarvoor is er te veel werk te doen door nieuwe colleges. Uiteindelijk moeten politici proberen zoveel mogelijk van de wensen van hun kiezers proberen te honoreren. Daarvoor moet je compromissen sluiten met anderen. Door de kans om tot zo’n compromis te komen bij voorbaat te verkleinen, dupeer je niet alleen de kiezer van de tegenpartij maar ook die van jezelf.