Vakanties naar meer landen mogelijk, Cyprus, Kroatië en Zwitserland op ‘geel’

Alert

Het ministerie benadrukt dat het aanpassen van de reisadviezen niet betekent dat reizigers zelf niet meer alert hoeven te zijn. Sommige landen die ‘geel’ of ‘groen’ zijn, leggen nog wel inreisbeperkingen of eisen op aan Nederlandse vakantiegangers. Het hele reisadvies is te vinden op nederlandwereldwijd.nl/wijsopreis. Vorige week ging ook al een aantal vakantielanden, zoals Duitsland en Oostenrijk, op geel.



De adviezen worden – in overleg met het RIVM – aangepast omdat in veel Europese landen de besmettingscijfers met het coronavirus dalen. Die cijfers kunnen wel snel veranderen. De Zuid-Egeïsche eilanden stonden in mei al even op ‘geel’, maar kort daarna werden reizen weer ontraden. Nederlandse vakantiegangers die bijvoorbeeld naar Rhodos wilden reizen, moesten hun reis weer omboeken.



De afgelopen dagen zag het RIVM dat vooral jongeren die op vakantie waren geweest naar de Spaanse eilanden of Portugal bij terugkomst in Nederland positief werden getest op het coronavirus. Daarom roept het RIVM iedereen tussen de 17 en 24 jaar die in Portugal of de Spaanse eilanden is geweest op om na thuiskomst uit voorzorg een zelftest te doen, ook als ze geen klachten hebben.