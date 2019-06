Vakbond FNV legt akkoord voor aan eigen leden

BIJL Wilders woedend over vrijspraak bedreiger: Rechters zijn gestoord

11:33 Wilders-bedreiger Dickie J. is vrijgesproken. Hij werd in maart opgepakt bij een campagnesessie van de PVV-leider in Heerlen met een bijl en twee messen. De rechters geloven niet dat de man uit Heerlen de politicus werkelijk iets aan wilde doen.