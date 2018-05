Valt onze steun aan Syrië in extremistische handen?

Door onder meer een reportage van de BBC zijn er zorgen dat extremistische groepen, zoals het aan al-Qaeda gelieerde al-Nusra, beschikking kregen over goederen die Westerse landen als Nederland doneerden. Het kabinet erkende bovendien in 2016 dat een jaar eerder inderdaad door een overval voedselpakketten in handen waren gekomen van al-Nusra.



Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) houdt echter de kaarten op de borst om toe te lichten aan welke groeperingen er precies ‘voedselpakketten, medische kits en voertuigen’ zijn geleverd. Zo is moeilijk te traceren of en wat er mis kan zijn gegaan. Blok wilde afgelopen week schriftelijk aan het parlement melden dat er tot dusver in ieder geval voor 25,6 miljoen naar Syrië is gegaan, juist om stabiliteit te brengen. Nadere toelichting naar wie dat geld ging, geeft Blok met opzet niet. ,,Aanwijzingen dat bepaalde groepen Westerse steun ontvangen maakt ze een belangrijker doelwit voor IS, het Assad-regime of voor andere extremistische groepen.''