Van der Burg: Aantal opvangplekken stokt, maar instroom ook

Dat baart staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) nog geen zorgen. ,,Het gaat iets langzamer dan drie weken geleden gedacht”, erkent Van der Burg. ,,Maar dat is aan beide kanten: zowel bij de instroom van vluchtelingen als bij het aantal gecreëerde opvangplekken.”

Nederlandse gemeenten vangen nu zo’n 24.000 Oekraïense vluchtelingen op. Daarnaast wonen ‘een paar duizend’ Oekraïners nu in gastgezinnen. Volgens Van der Burg hebben veel gemeenten ‘opschaalplannen’ klaarliggen voor als extra bedden nodig zijn. ,,We moeten zorgen dat we meer plekken hebben dan er mensen zijn die van die plekken gebruik maken.” De marge is volgens hem nu 10.000 plekken.

Om dat te kunnen inschatten, maakt het ministerie van Van den Burg, Justitie en Veiligheid, voortdurend prognoses van de vluchtelingenstroom. ,,Ik maak me op korte termijn geen zorgen. Ik zie hoe hard gemeenten aan het werk zijn om te zorgen dat die 50.000 plekken worden gehaald. Ik heb daar het volste vertrouwen in.”

150.000 Oekraïners

Tijdens een briefing in de Tweede Kamer stelde een topambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid gisteren dat er rekening wordt gehouden met een scenario waarbij 150.000 Oekraïners naar Nederland komen. ,,Als je kijkt naar andere landen om ons heen, dan zijn daar meer Oekraïners. Vandaar dat wij met allerlei scenario’s rekening houden. Dat betekent niet dat we ook verwachten dat het er zo veel zullen worden. Maar je moet wel voorbereid zijn.”

Luister ook de podcast Politiek Dichtbij:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Van de Oekraïners die nu in Nederland zijn, is 70 procent vrouw en 30 procent man. Van hen is een kleine 40 procent kind. De VVD-bewindsman heeft geen aanwijzingen dat sommige van hen alweer teruggaan naar Oekraïne, zoals dat in sommige directe buurlanden van Oekraïne wel wordt gemeld.

Volgens Van der Burg neemt het aantal vluchtelingen in particuliere opvang toe. Het kabinet heeft vanavond na beraad besloten dat gastgezinnen die een Oekraïense vluchteling in huis nemen niet worden gekort als zij via de Belastingdienst toeslagen krijgen. Van der Burg: ,,Als je iemand in huis neemt uit barmhartigheid, mag je daar geen schade van ondervinden.”

Voorschot voor gemeenten

Ook krijgen gemeenten een voorschot op de kosten van op de opvang die zij verzorgen. ,,Het gaat om 700 euro per week per plek”, aldus Van der Burg. Sommige gemeenten vrezen in geldnood te komen door de plotse opvangoperatie. Ook mogen gemeenten een jaarcontract afsluiten voor gebouwen waarin zij de huisvesting regelen.

Ook schiet het kabinet te hulp voor Oekraïense studenten die in Nederland studeren en nu hun collegegeld niet meer kunnen betalen. Hogescholen en universiteiten krijgen dat gecompenseerd.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: