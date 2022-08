Van der Burg: Ook vanavond slapen nog asielzoekers buiten in Ter Apel

Het kabinet voelt de druk om met een doorbraak te komen en een einde te maken aan de grote problemen die rond het aanmeldcentrum in Ter Apel spelen, zei minister Hugo de Jong (Volkshuisvesting) voorafgaand aan de ministerraad. ,,De situatie in Ter Apel is onverteerbaar, we zúllen met een oplossing moeten komen.”

Al maanden worstelt het kabinet met het asieldossier. De verwachting is dat het kabinet vrijdag na de ministerraad met een pakket aan maatregelen komt. ‘Alle overleggen’ gaan vrijdag over Ter Apel en de problemen in het asielsysteem die aan de situatie ten grondslag liggen. ,,Laten we alsjeblieft hopen dat we er vandaag uitkomen en tot maatregelen komen”, aldus De Jonge.

Geen asielzoekers meer buiten

Artsen zonder Grenzen

Al dagen slapen honderden asielzoekers buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Sinds gisteren verleent Artsen zonder Grenzen medische en psychologische zorg aan asielzoekers buiten de poort. Het is voor het eerst dat de hulporganisatie in actie komt in Nederland.



Dat Artsen zonder Grenzen zorg is gaan verlenen aan asielzoekers in Ter Apel is volgens staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) ‘erg’, maar ook ‘goed’. ,,In die zin ben ik er blij mee”, zei hij gisteren. Daarna was er een stortvloed van kritiek op de staatssecretaris dat het ‘beschamend’ is dat hiervoor een hulporganisatie als Artsen Zonder Grenzen nodig is, die normaliter vooral actief is in arme landen.