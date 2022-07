Van der Plas (BBB) en Omtzigt willen spoeddebat over stikstofbeleid

Boer Koos leende een miljoen euro voor hypermoder­ne stal, maar toen begon de ellende

Opeens was-ie er: de donkerharige boer Koos met zijn tranen. Hij probeert niet zijn emoties te verbergen, maar laat zijn tranen de vrije loop als hij praat over boeren die geen toekomst meer zien. Wie is deze jonge inwoner van Kockengen, die overal in de media optreedt als spreekbuis van de boeren?

10 juli