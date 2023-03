Van der Plas belooft nu al: geen boeren onteigenen in provinciecoalitie met BBB

In het tv-programma Goedemorgen Nederland kijkt Van der Plas na enkele uren slaap vooruit op de tien formatieonderhandelingen in provincies die haar partij verwacht te leiden vanwege de overwinning bij de verkiezingen van woensdag. ,,Dat moet gewoon keihard in het coalitieakkoord komen te staan, dat in de provincies waar wij in de coalitie willen komen we dat niet gaan doen’’, zegt ze over onteigeningen.



De politiek leider van BBB wil ook een streep zetten door de deadline van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) om per 2030 te komen tot een halvering van de stikstofuitstoot.



Van der Plas hoopt dat andere partijen ‘echt openstaan voor ons’ als verkenners van haar partij op zoek gaan naar mogelijke coalitiepartners. ,,Want we hebben andere partijen natuurlijk ook nodig.’’