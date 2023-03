Van der Plas schrok en vertrok tijdens debat door ‘man die opeens naar voren stapte’

BBB-lei­der Caroline van der Plas stapt tijdens debat in Veenendaal van podium af: 'Voelde me niet veilig’

Leider van De BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas is vrijdagavond tijdens het Nationaal Plattelandsdebat in Veenendaal van het podium gelopen. Na afloop liet ze weten dat ze zich ‘heel erg onveilig heeft gevoeld'. Er zou iets in het publiek zijn gebeurd, maar wat er precies aan de hand was wilde ze niet zeggen.