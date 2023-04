Van der Plas tegen Rutte: ‘Dit is waarom mensen de oude politiek zat zijn’

KIJK LIVE Rutte tegen furieuze Kamer: ‘Discussie 2030 feitelijk niet zo relevant, betekent geen vertraging’

Kabinet en coalitie liggen woensdag flink onder vuur over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, het stikstofbeleid en onvrede in het land. Nu is het kabinet zelf aan het woord.