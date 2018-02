Van der Staaij: Zijlstra zal met goed verhaal moeten komen

Het oordeel van de kleine, christelijke SGP telt zwaar in de Tweede Kamer als een bewindspersoon in moeilijkheden komt. De driekoppige fractie zegt niet snel het vertrouwen in een minister of staatssecretaris op. Daar wil Van der Staaij niet op vooruitlopen. Of Zijlstra door kan als minister als alleen de coalitiepartijen plus de SGP hem steunen, wil Van der Staaij niet zeggen. ,,Formeel moet je als minister de steun van de Kamer hebben, en dat is een meerderheid. Dat hangt niet alleen af van de handjes die omhoog gaan, maar ook of Zijlstra een sterk verhaal houdt.”



Zijlstra kwam deze week in opspraak nadat bekend werd dat hij een verhaal dat hij al jaren vertelt, van iemand anders heeft ‘geleend’. Volgens de VVD’er zat hij in 2006 in de datsja van president Poetin en hoorde hem daar filosoferen over een Groot-Rusland. In werkelijkheid was dat oud-Shellbaas Jeroen van der Veer.