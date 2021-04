Van Dissel ziet ‘nieuwe fase’ door vaccinatie-effect: vanaf begin mei duidelijke daling ziekenhuizen

LIVESTREAMHet plateau van de derde coronagolf nadert zijn toppunt. Vanaf begin mei zal het aantal nieuwe ziekenhuisopnames dalen, iets later zal de totale bedbezetting afnemen, verwacht het RIVM. ,,Het zal naar verwachting heel snel gaan dalen. We zitten in een nieuwe fase, met positieve gevolgen van vaccinaties.”

Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel in een vragenronde met Tweede Kamerleden. Het parlement debatteert vandaag over de corona-aanpak. Het kabinet waagt volgende week de gok met de stap naar een lockdown-light, het OMT had nog geadviseerd even te wachten tot de piek van de derde golf echt voorbij is, al erkent Van Dissel dat de eerste openingsstap in de grafieken slechts ‘een beperkt’ effect heeft op de ziekenhuisbezetting. ,,Toch zeggen we: wacht even tot je echt in de daling zit, dan word je niet verrast. De zorg is nog flink belast, en reguliere operaties worden ook nog afgeschaald met 25 tot 30 procent. We zijn er nog niet.” Maar het kabinet kiest dus anders en versoepelt alvast.

Van Dissel ziet zelf ook wel lichtpuntjes in deze ‘nieuwe fase’ van de epidemie, de modellen tonen vanaf mei een serieuze daling van het aantal patiënten. ,,We lijken duidelijk een plateau bereikt te hebben bij de ziekenhuisopnames, we zien wellicht een indicatie van enige daling”, zei de voorzitter van het OMT, die wel waarschuwt dat de grafieken een flinke onzekerheidsmarge kennen door onder meer de onzekere naleving van maatregelen en het vaccinatietempo.

,,Maar het aantal nieuwe opnames in ziekenhuizen zal naar verwachting heel snel gaan dalen. Vanaf 1 mei zal die daling ook heel duidelijk zijn. De totale bedbezetting daalt later omdat mensen gemiddeld 17 dagen in het ziekenhuis liggen.”

De komende twee weken zal de totale ziekenhuisbezetting dus eerst nog toenemen - tot circa 3000 in totaal, waarvan 900 coronapatiënten op de IC (dat is nu 822) - daarna zal een afname volgen in de prognose. Dat komt door het stijgende aantal mensen dat immuun is (door vaccinatie en na corona doorgemaakt te hebben) en een verwacht seizoens-effect. ,,We zien steeds meer het effect van vaccinaties, in verpleeghuizen maar ook andere groepen.”

Ondertussen heeft de Britse mutant de boel helemaal overgenomen in Nederland: vrijwel alle infecties zijn nu met de besmettelijker VK-coronavariant. Dat was ook voorspeld. ,,De Zuid-Afrikaanse variant is niet echt doorgebroken”, meldt Van Dissel.

‘Kudde-immuniteit’

Door het snelle vaccineren - deze week naar verwachting bijna 800.000 prikken - komt ook de beruchte ‘groepsimmuniteit’ in beeld. Als 70 tot 80 procent van de mensen immuun is (door vaccinatie en/of na infectie) krijgt corona geen kans meer om snel over te springen.

Vorig voorjaar veroorzaakte die term veel ophef omdat het kabinet volgens critici op advies van het OMT niet probeerde corona te elimineren maar het juist gecontroleerd wilde laten rondgaan, met onnodig veel zieken en doden tot gevolg. Uit nu verstrekte wob-stukken lijkt die strategie inderdaad als serieuze optie op tafel gelegen te hebben, al ontkennen betrokkenen dat het ‘een doel op zich’ was.

De immuniteit zou slechts een ‘neveneffect’ zijn, werd steeds benadrukt. Nederland wil het coronavirus ‘maximaal controleren’ zoals het heet, maar intern werd dus ook gerept van de optie ‘gecontroleerd’ razen.

Volledig scherm Jaap van Dissel (RIVM) tijdens een technische briefing over de ontwikkelingen rond het coronavirus. © ANP