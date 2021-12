Van Engelshoven bevestigt vertrek: ‘Ik wil ruimte bieden aan nieuw bloed’

Deze site meldde eerder deze maand op basis van Haagse bronnen dat Van Engelshoven niet op zou gaan voor een tweede termijn als minister. Bij partijleider Sigrid Kaag en de plaatsvervangend fractieleider Rob Jetten was dat al veel langer bekend, zegt Van Engelshoven in een toelichting. ,,Ik heb het Sigrid en Rob al vroeg gemeld, ik denk vorig jaar al. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.”

Van Engelshoven was vanaf 2007 zes jaar partijvoorzitter van D66, werd in 2010 wethouder in Den Haag en in 2017 was ze een half jaar Kamerlid voordat ze het kabinet in stapte. ,,Dat betekent dat ik al veertien jaar meedraai in de top van de partij. Het ministerschap zie ik als een kroon op mijn werk voor de partij. Superinteressant en heel eervol om te doen. Maar je moet het ook los kunnen laten. Ik wil ruimte bieden aan nieuw bloed.”

Vrouwenquotum

De partijleider van D66, Sigrid Kaag, bedankt Van Engelshoven voor ‘haar onvermoeibare inzet'. ,,Dankzij Ingrid is afstand genomen van het rendementsdenken in het hoger onderwijs. Dankzij Ingrid is er nu eindelijk een vrouwenquotum. En dankzij Ingrid is er een vernieuwde historische canon.”

Kaag benadrukt de ‘lange staat van dienst’ van Van Engelshoven binnen D66. ,,Zij kreeg onze partij als voorzitter op de rit na een aantal moeilijke jaren en legde daarmee de basis voor het werk dat wij de komende jaren mogen doen voor het land.”

Gespreid bedje

Volgens Van Engelshoven komt haar opvolger op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in een gespreid bedje terecht. ,,Ik ben heel blij met de forse investering in hoger onderwijs.” De afgelopen periode pleitte ze meermaals voor een miljard euro extra voor onderwijs en onderzoek. Het werd uiteindelijk 500 miljoen euro, in de vorm van een fonds voor onderzoek. ,,Daarmee leg je echt iets klaar voor een nieuw kabinet. Soms moet je iets voorbereiden om te zorgen dat het later werkelijkheid kan worden.”

Ook komt er meer geld voor cultuur. ,,Zo'n beetje alles wat onder Halbe Zijlstra is bezuinigd, komt er weer bij.” De VVD-staatssecretaris voor Cultuur in het eerste kabinet Rutte, zette voor 200 miljoen euro het mes in subsidies voor de culturele sector.

Haagse vierkante kilometer

De D66-politica denkt dat het ‘moeilijk’ zal zijn om de Haagse politiek los te laten. ,,Maar de kans om ook eens buiten deze Haagse vierkante kilometer te kijken, is ook een aantrekkelijk vooruitzicht.” Wat ze gaat doen als Rutte IV op het bordes staat, weet ze nog niet. ,,Daar ga ik eerst eens rustig over nadenken.”

Wel wil ze ‘maatschappelijke doelen dienen’. Of dat op het vlak van haar huidige beleidsterreinen – onderwijs en cultuur – gaat zijn, weet ze niet. ,,De culturele sector gaat me na aan het hart. Als bezoeker zal ik daar in elk geval nauw bij betrokken blijven.”

