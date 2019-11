Van Engelshoven komt ‘voor de kerst’ met plannen tentoonstelling geboortepapieren Nederland

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) ontvouwt nog vóór de kerst haar plannen voor zo’n expositie, beloofde zij vandaag de Tweede Kamer. Regeringspartijen CDA en VVD deden het voorstel in september tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag. De partijen verweten haar toen nog weinig haast gemaakt te hebben met een eerdere oproep.

Enthousiast

Nu klonk de D66-bewindsvrouw enthousiaster. ,,We gaan er iets moois van maken’’, hield ze de Kamer voor tijdens een debat over de begroting Cultuur. ,,We hebben een idee waar ik zelf enthousiast over ben.” Ze sprak over een ‘substantiële tentoonstelling’.

CDA en VVD zien graag dat de geboortepapieren van ons land tentoongesteld worden in Den Haag en het liefst in het gebouw van de Tweede Kamer. Dat maakt het wel ingewikkeld, stelde Van Engelshoven. ,,Dit complex gaat voor een tijdje dicht’’, zei zij, verwijzend naar de langdurige verbouwing van het Binnenhof, die waarschijnlijk in 2021 gaat beginnen.

Podiumkunsten

Het cultuurdebat werd druk bezocht, vooral door mensen van organisaties die boos zijn over de verandering van de manier waarop de podiumkunsten worden gefinancierd. Dan gaat het om toneel, musicals, muziekoptredens en dans. Verschillende groepen zijn bang dat zij in de nieuwe periode van 2021-2024 geen subsidie meer krijgen. Volgens hen wordt er 8,6 miljoen euro bezuinigd, tot woede van vooral de linkse oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA.

Minister Van Engelshoven bestrijdt dat dit een bezuiniging is. Volgens haar blijft het beschikbare bedrag hetzelfde, maar wordt het geld op een andere manier besteed. ,,We weten nog niet wat dit gaat betekenen voor instellingen, pas in het voorjaar wordt bekend hoe subsidies worden toegekend.’’

Urban arts

Zij wijst erop dat in juni nog met de Kamer werd besproken dat er ook geld komt voor cultuurvormen die nu niet of nauwelijks subsidie krijgen, zoals urban arts, festivals en kunstvormen die zich op het snijvlak van beeldende kunst, literatuur, dans en sport bevinden. ,,Dat moet altijd ergens vandaan komen.’’