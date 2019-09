Van Engelshoven over SER-advies: De vrijblijvendheid moet eraf

Flexmi­grant of medisch student kan eigen risico afkopen

Medische studenten of buitenlandse werknemers die tijdelijk in Nederland verblijven, kunnen bij sommige zorgverzekeraars via een slimme constructie hun eigen risico afkopen. Zo hebben alleen deze verzekerden relatief weinig zorgkosten en de verzekeraar haalt erg goedkope klanten binnen. Zorgwaakhond NZa is hier niet blij mee.