Vanaf 2019 verbod op appen op de fiets

Nog altijd honderden kippenstallen op slot wegens fipronil

6 december Voor pluimveehouders is het einde van de fipronilcrisis nog niet in zicht. Pas 285 van de 793 stallen die afgelopen zomer werden geblokkeerd, zijn vrijgegeven. Bij de overige stallen zit de verboden insecticide nog altijd in de kippen, de eieren of de mest.