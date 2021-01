Vanaf woensdag vaccinatie acute zorgmedewerkers

Op die dag worden bij de GGD-priklocatie in Veghel en in ziekenhuizen de eerste mensen gevaccineerd. Het gaat om een selecte groep zorgmedewerkers. Het ministerie van Volksgezondheid heeft 30.000 vaccins vervroegd beschikbaar gesteld.

In eerste instantie kunnen alleen medewerkers worden gevaccineerd die niet mogen uitvallen door ziekte, omdat dat direct gevolgen heeft voor de opnamecapaciteit.

De verdeling en distributie van de vaccins naar de ziekenhuizen vindt plaats door de Regionale Overleggen Acute Zorgketen. De acute zorgmedewerkers krijgen het Pfizer-vaccin, dat na twee prikken beschermt voor 95 procent. Minister De Jonge verwacht dat het Moderna-vaccin uiterlijk eind januari aan Nederland wordt geleverd.

Woensdag 6 januari wordt ook gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers van verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen. Vanaf vrijdag 8 januari kan dat ook in Rotterdam en Houten, en maandag 11 januari volgen ook Amsterdam, Drenthe en Den Haag. Met ingang van 15 januari zijn alle 25 GGD-priklocaties in het land geopend voor het toedienen van de COVID-19-vaccins.

Na de groep zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, worden ook zorgmedewerkers in de gehandicaptenzorg, wijkverpleging en WMO-ondersteuning uitgenodigd om een afspraak te maken voor vaccinatie.

,,De zorgelijke situatie in de acute zorg is mede ingegeven door het ziekteverzuim van zorgmedewerkers, vaak corona-gerelateerd. Recent is daarom besloten dat circa 30.000 medewerkers uit de directe COVID-zorg onderdeel worden van de groep die als eerste in aanmerking komt voor vaccinatie”, aldus De Jonge.

Afhankelijk van de grootte en de timing van de leveringen, de snelheid van de uitvoering en de vaccinatiebereidheid verwacht de minister dat eind derde kwartaal 2021 de hele Nederlandse volwassen bevolking (van 18 jaar en ouder) de mogelijkheid moet hebben gekregen zich te laten vaccineren.

Zorgbaas Ernst Kuipers noemt het uitstekend nieuws dat er nu toch al 33.000 vaccins beschikbaar komen voor medewerkers in de ziekenhuizen. Al tempert de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg wel de verwachtingen; het gaat vooralsnog om een hele kleine hoeveelheid. Per ziekenhuisorganisatie komen er ongeveer 350 vaccins beschikbaar. Daarmee kunnen zo’n 24.000 verpleegkundigen worden beschermd, plus een kleine 6000 medewerkers op de ambulance. De verwachting is dat dit binnen één week kan zijn voltooid.

Afgelopen dagen is geïnventariseerd welke personeelsleden onmisbaar zijn om de coronazorg overeind te houden. Zij zullen als eerste een uitnodiging krijgen. Het gaat vooral om verpleegkundigen op de intensive care en de corona-afdelingen. Een vaccinatie betekent overigens niet dat het werk nu minder intensief wordt; de verpleegkundigen moeten hun beschermende kleding blijven dragen omdat het vaccin niet 100% beschermt. Wel is de verwachting dat veel minder personeelsleden zelf ziek worden. In het Rotterdamse Erasmus MC was afgelopen week 16 procent van de medewerkers op de ic uitgevallen omdat ze zelf corona hadden. Daardoor konden vier ic-bedden niet worden gebruikt.

Kuipers benadrukt dat ook voor ziekenhuispersoneel de coronaprik niet verplicht is. Wie wel meewerkt, moet over drie weken nogmaals gevaccineerd worden. Vooral bij die prik kunnen bijwerkingen optreden, is de ervaring in andere landen tot nu toe. Maar Kuipers verwacht dat de uitval van personeel beperkt blijft. Het meer spreiden van het vaccineren is praktisch niet mogelijk. De ziekenhuisapotheek krijgt een set van het RIVM waarmee binnen vijf dagen ongeveer duizend mensen moeten worden geprikt.

