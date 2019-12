Vandaag begint de klimaattop - en dit is wat je moet weten

Veel vakantie, een leuk salaris: ooit was leraar een beroep om jaloers op te zijn

1 december In januari gaan de scholen twee dagen staken. Uniek. Het tekort aan leraren is dan ook enorm. Stagiaires vullen de gaten. Juf Aletta - al 34 jaar met hart en ziel voor de klas - houdt het hoofd maar net boven water. Maar hoe komen we aan nieuwe Aletta’s?