Veel lokale PvdA-afdelingen kiezen andere naam

Lokale PvdA-afdelingen doen onder een andere naam mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Zo heette de PvdA in Cranendonck in 2014 nog gewoon 'PvdA'. Nu doet de afdeling mee als lokale lijst 'Pro6'. Wat eerst PGA/PvdA was in Asten, heet nu 'PGA'. ,,De naam PvdA schrikt mensen af", zegt PGA-raadslid Ronald Beniers.