Veel meer Nederlanders in Afghanistan: 1250 mensen melden zich bij Buitenlandse Zaken voor evacuatie

Zij werken dag en nacht aan evacuatie in Afghanis­tan: ‘Zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk wegkrijgen’

24 augustus De lijst met mensen die weg willen uit Afghanistan groeit nog elk uur. In het crisiscentrum van Buitenlandse Zaken wordt 24 uur per dag gewerkt om iedereen te evacueren. Een race tegen de klok, waarvan niemand weet of het gaat lukken.