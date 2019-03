Veel vragen over nieuwe klimaatkoers van kabinet

Waar de coalitiepartijen gisteren nog niet aan wilden, kwam er gisteravond alsnog: een debat over het voorlopige Klimaatakkoord en de nieuwe klimaatplannen van het kabinet. De verbazing over de ommezwaai van premier Rutte was nog altijd groot. ,,Het is nog even wennen’’, zei PvdA-leider Lodewijk Asscher.



Hij roemt de nieuwe klimaatkoers van het kabinet. Zo komt er een CO2-belasting voor de industrie. Ook gaan bedrijven een groter aandeel betalen van de belasting op de energierekening. Verder moet de landbouwsector fors meer aan CO2-reductie doen en wordt paal en perk gesteld aan de door de industrie gewenste opslag van CO2 onder de grond.



,,Een geschenk uit de hemel’’, oordeelt GroenLinks-leider Jesse Klaver. ,,De reactie van het kabinet heeft ons blij verrast. Dit is een uitgestoken hand die ook echt gevuld is.’’ Klaver gaat ermee akkoord dat de opbrengst van de CO2-belasting voor de industrie wordt uitgegeven aan subsidies voor bedrijven om te vergroenen.



De PVV en Forum voor Democratie keuren de ruk naar links van het kabinet juist af. ,,De VVD is de slaaf van GroenLinks geworden’’, vindt PVV-leider Wilders. FvD’er Thierry Baudet noemt de klimaatplannen ‘economische zelfmoord’.



PvdA-leider Asscher benadrukt in het debat dat hij wil dat een deel van de CO2-taks terugvloeit naar huishoudens. Het kabinet heeft na de Provinciale Statenverkiezingen van komende woensdag mogelijk GroenLinks én de PvdA nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor de steun van die partijen essentieel is.