Veilig Thuis in Alkmaar onder toezicht: 'zorgwekkende situatie'

De organisatie, die is gevestigd in Alkmaar, staat sinds 30 maart onder zogeheten verscherpt toezicht, omdat de wachtlijsten voor hulpverlening blijven groeien voor zowel de beoordeling van als onderzoek naar probleemsituaties. Over die nijpende kwestie werd de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ook nog eens veel te laat geïnformeerd.

Zorgwekkend

,,De inspectie beschouwt de verder opgelopen wachtlijsten en het moment waarop Veilig Thuis Noord-Holland Noord hierover contact opnam als zorgwekkend omdat dit mogelijk gevolgen heeft voor de veiligheid van de kinderen, leden van gezinnen en huishoudens'', staat in een brief aan de organisatie.

Op 9 maart kwam het bestuur van Veilig Thuis Noord-Holland Noord wel met een plan van aanpak voor de wachtlijsten. De zorginspectie blijft zich echter zorgen maken over de financiering en wil dat de wachtlijsten eerder dan toegezegd weer aan de wettelijke normen voldoen.

Daarnaast kampt Veilig Thuis Noord-Holland Noord met een enorm personeelstekort en hoog ziekteverzuim. Zeker de aanwezigheid van genoeg hoogopgeleide zorgprofessionals om belangrijke beslissingen te nemen, schiet ernstig tekort. ,,De enige vertrouwensarts die momenteel in dienst is bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord is nog in opleiding.''

Fikse waarschuwing

Deze Veilig Thuis-organisatie valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de regionale GGD. Die krijgt in de brief een fikse waarschuwing: ,,De inspectie verwacht dat u zorg draagt dat het vertrouwen in Veilig Thuis Noord-Holland Noord op zo kort mogelijke termijn hersteld wordt door de noodzakelijke maatregelen te treffen.''

Zo moeten de wachtlijsten voor beoordeling en behandeling van probleemsituaties flink dalen en dient Veilig Thuis Noord-Holland Noord belanghebbers (melders, wachtende mensen) over de huidige situatie te informeren.