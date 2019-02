Verbazing en hilariteit om blauw ‘brexitbeest’ van minister Blok

Het kabinet hamert al langere tijd een goede voorbereiding van bedrijven op de brexit, ongeacht of er wel of geen deal gesloten wordt met het Verenigd Koninkrijk. Premier Mark Rutte benadrukte vorige maand dat ‘de tijd dringt’. ,,Er is geen tijd te verliezen.’’



Volgens Rutte moet ernstig rekening worden gehouden met de variant waarin Europa en het Verenigd Koninkrijk er niet uit komen. ,,De bal rolt naar de klif van Dover, kortom het slechtste scenario’’, zei hij daarover.



Mocht er toch een deal worden gesloten, dan hebben bedrijven langer de tijd om zich voor te bereiden. ,,Maar het is nog steeds denkbaar dat er op 29 maart geen deal is, en dan is de VK ineens geen land meer van de Europese Unie.’’