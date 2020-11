Verbeterplan passend onderwijs: ouders en leerlingen krijgen meer te zeggen over zorg in de klas

Ouders krijgen meer te zeggen over de zorg die kinderen in de klas nodig hebben en leerlingen mogen zélf aangeven welke hulp ze willen. Voor scholen komt zwart op wit te staan welke basiszorg zij hoe dan ook moeten bieden.

Minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs komt met 25 maatregelen die het passend onderwijs moeten verbeteren, zo schrijft hij aan de Tweede Kamer. ,,We willen niet terug naar de tijd vóór passend onderwijs, maar het is wel duidelijk dat er verbeteringen nodig zijn”, zegt hij in een toelichting.

Passend onderwijs werd in 2014 ingevoerd en moet ervoor zorgen dat de ongeveer 400.000 leerlingen met bijvoorbeeld adhd, gedragsproblemen en dyslexie op een reguliere school kunnen blijven. Die scholen krijgen geld voor extra begeleiding van deze leerlingen, via regionale samenwerkingsverbanden die het budget verdelen.

Grote verschillen

Uit de evaluatie die het ministerie van Onderwijs na vijf jaar liet uitvoeren, blijkt dat er grote verschillen zijn per regio en dat het voor kinderen uitmaakt waar zij wonen. Daar wil minister Slob een einde aan maken door vast te leggen welke zorg alle scholen minimaal moeten bieden aan hun leerlingen. Zo moet het voor ouders ook duidelijker worden dat scholen hoe dan ook ondersteuning bieden aan leerlingen met een beperking of leerprobleem, maar ook aan hoogbegaafde kinderen. ,,Als er meer nodig is, moeten ze dat regelen.”

Hij hoopt met de maatregelen te voorkomen dat scholen het onmogelijk maken om een kind dat zorg nodig heeft in te schrijven. Dat ‘wegadviseren’ van ouders mag helemaal niet, stelt Slob. Scholen hebben een zorgplicht en moeten zorgen dat elk kind een passende plek krijgt, óók als dat op de eigen school niet lukt. ,,Er moet niet heen en weer geschoven worden met kinderen.” Slob wil dat die maatregel meer bekendheid krijgt, zodat ouders zich niet meer laten wegsturen.

Ook leerlingen krijgen meer de kans om mee te praten en zelf te bepalen welke begeleiding zij nodig hebben. ,,Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat in de praktijk niet. Er wordt nog te vaak voor leerlingen gedacht”, vindt Slob, die een ‘hoorrecht’ in de wet gaat vastleggen. Hij wil daarnaast kijken of niet alleen ouders, maar ook leerlingen bij een conflict met hun school zelfstandig naar de landelijke geschillencommissie kunnen stappen. Die commissie, die tijdelijk was maar nu permanent wordt, gaat bindende uitspraken doen.

Thuiszitters

Bij de invoering van het passend onderwijs was de hoop dat minder kinderen naar het speciaal onderwijs zouden gaan, dat helemaal is ingericht op leerlingen met een beperking of leerprobleem. Maar zes jaar later gaan daar nog steeds meer kinderen naartoe. Ook worden meer leerlingen vrijgesteld van de leerplicht, omdat er geen school voor hen is en zitten nog evenveel kinderen thuis als voor de invoering van de wet. Deze thuiszitters kunnen geen geschikte plek vinden of hebben een conflict met hun school over goede begeleiding.

Voor deze groep wil Slob online onderwijs mogelijk maken, waar leerlingen en ouders zelf al om vroegen toen in de eerste coronagolf plots alleen nog maar onderwijs op afstand werd gegeven. ,,Als eerste stap naar een terugkeer naar de schoolbankjes.”

Kindermishandeling

Ook hoeven ouders niet langer bang te zijn dat de school thuiszitten meldt bij Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling. Dat doen scholen soms, omdat ouders die hun kind thuishouden de leerplicht schenden. ,,Scholen moeten een melding doen als daar aanleiding toe is, maar niet omdat je het oneens bent met ouders die hun kind thuishouden”, aldus Slob. ,,Ik heb ze aan mijn tafel gehad, ouders die dit is overkomen. Dat heeft grote impact.”

De ChristenUnie-bewindsman wil ook zorgen dat leraren tijdens hun opleiding beter worden voorbereid op de verschillende soorten zorg die leerlingen nodig kunnen hebben en dat zij, eenmaal in de klas, daarbij beter worden begeleid. Ook moeten leraren bijvoorbeeld meer te zeggen krijgen over waar het geld op hun school aan wordt uitgegeven.

