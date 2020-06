Verbod op exotische smaakjes voor e-sigaret

Het Trimbos-instituut concludeerde dit voorjaar dat e-sigaretten schadelijker zijn dan gedacht en dat de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat is bij ontmoediging. Het gebruik zou beperkt moeten worden tot mensen die het echt niet lukt om te stoppen met bewezen effectieve hulpmiddelen. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat de e-sigaret een opstapproduct is naar roken.



Eerder leverde RIVM-onderzoek al een lijst op van bijna 20.000 verschillende vloeistoffen voor de e-sigaret in 245 verschillende smaken. Onder het totaal aantal vullingen kwam de smaakbeschrijving fruit het vaakst voor, gevolgd door tabak, toetjes en menthol. Ongeveer twee derde van de vloeistoffen heeft een zoete smaakomschrijving.



De staatssecretaris schrijft verder aan het parlement dat hij voorstander is van een verbruiksbelasting op vloeistoffen voor e-sigaretten met en zonder nicotine. Blokhuis: ,,Het heffen van zo’n belasting op deze vloeistoffen vind ik zeer logisch en consistent.” Een beslissing hierover is echter aan het volgende kabinet.